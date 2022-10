சட்டப்படி ரூ.15,444 போனஸ் வரவேண்டும்.. ஆனால்.. போக்குவரத்து துறை செயலாளருக்கு ஏஐடியுசி கடிதம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு அரசின் சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்படுவது வழக்கமாகும். அந்த வகையில் நடப்பாண்டிலும் 10% போனஸை அரசு அறிவித்தது.

ஆனால் இந்த போனஸை 20% ஆக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சியினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

அதேபோல குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை கணக்கில் கொண்டு போனஸ் வழங்கப்பட வேண்டும் என ஏஐடியுசி தொழிற்சங்கம் வலியுறுத்தி போக்குவரத்து துறை செயலாளருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.

என்கிட்ட நக்கலா பேச கூடாது! கெட் அவுட் ஐ சே! சீமான் தமிழரே இல்லை..மலையாளி! எச்.ராஜாவுக்கு என்னாச்சு?

English summary

Every year on the occasion of Diwali, bonus is given to C and D category employees of the government. In this way, the government announced 10% bonus for the current year as well. The AITUC union has written a letter to the Transport Secretary demanding that the bonus should be paid based on the minimum wage.