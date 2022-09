அன்புவிடம் “ஐடி” ரெய்டு.. அஜித்தின் “பைக்” ரெய்டு! இரண்டுக்கும் தொடர்பு - ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரித்துறை சோதனை காரணமாக அஜித் 61 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை திரைப்படத்தை தொடர்ந்து பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் தயாரிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் 61 வது படத்தில் நடிகர் அஜித் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் பிரபல மலையாள நடிகை மஞ்சு வாரியர் அஜித்துடன் இணைந்து நடித்து வருகிறார்.

திரில்லர் படமாக உருவாகி வரும் இது பெரும் பொருட்செலவில் தயாராகி வருகிறதாம். அஜித் 61 படத்தின் படப்பிடிப்பு தெலுங்கானா தலைநகர் ஐதராபாத், ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்று வந்தது.

வருமான வரி சோதனை! ரூ. 200 கோடி வருவாயை அன்புச்செழியன் மறைத்தது கண்டுபிடிப்பு.. சிக்கலில் பிரபலங்கள்?

English summary

After of Income Tax raid in the places of Tamil cinema financier Madurai Anbuchezhiyan, he stopped funding to the cinemas. Because of that including the shooting of Ajith 61 film directed by H Vinoth has stopped