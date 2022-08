திமுக அரசில் காவல்துறையின் இதயம், ஈரல் என எல்லாமே செயலற்றுக் கிடக்கிறது.. எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கு!

Chennai

சென்னை : திமுக அரசின் காவல்துறையில் இதயம், ஈரல் முதல் அனைத்து பாகங்களும் செயலற்றுக் கிடக்கின்றன என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள வங்கியின் நகைக்கடன் கிளையில் நேற்று பட்டப்பகலில் ரூ. 20 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளை போன சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், தமிழகத்தில் நடப்பது ஆட்சியா? காட்சியா என்றே தெரியவில்லை, காவல்துறை ஆளும் விடியா அரசின் ஏவல் துறையாகச் செயல்பட்டு வருகிறது, ஆளுங்கட்சியினரின் கண் அசைவுக்கு மட்டுமே வேலை செய்கிறது காவல்துறை எனச் சாடியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அ.தி.மு.க இடைக்கால பொதுச்செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை வருமாறு:

Edappadi Palaniswami has severely criticized that, "In the DMK government's police department, everything from the heart to the liver is being inactive.”