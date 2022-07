இப்போ பேசுனா சரியா இருக்காது! ஓபிஎஸ் பற்றி கேள்வி கேட்டதும்.. சட்டென எடப்பாடி சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் நிர்வாகிகள் நீக்கம் செய்வது குறித்த கேள்விக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கை சுட்டிக்காட்டி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பதிலளித்தார்.

அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் இருந்த நிலையில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் இடையேயான கருத்து வேறுபாட்டை இது வெளிப்படையாக காட்டியது.

கடந்த மாதம் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அவமானப்படுத்தனர். இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 11ம் தேதி நடந்த பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

English summary

Interim general secretary of AIADMK Edappadi Palanichamy said that it would not be right to talk about AIADMK issue as the case is pending in the court.