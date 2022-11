உலக மந்த நிலை.. சட்டென நீக்கப்படும் ஊழியர்கள்.. நோட்டீஸ் பீரியட் ஏன் முக்கியம்? சமாளிப்பது எப்படி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தற்போது உலகளாவிய மந்த நிலை ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் பல நிறுவனங்களில் ஊழியர்கள் அதிரடியாக நீக்கம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த வேளையில் நோட்டீஸ் பீரியட் ஏன் முக்கியம்? அதனை சமாளிப்பது எப்படி? என்பது பற்றி அனைவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாக உள்ளது.

உலகளாவிய நாடுகளில் Recession எனும் உலகளாவில் பொருளாதார மந்த நிலை, பணவீக்கம் உள்ளிட்டவற்றால் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் கூடும் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்க தொடங்கி உள்ளன.

வளர்ந்த நாடுகளாக அறியப்படும் பிரிட்டனில் பொருளாதார மந்த நிலை புதிய உச்சத்தில் உள்ளது. அமெரிக்காவிலும் நாள்தோறும் பொருளாதார மந்த நிலை, பணவீக்கம் உள்ளிட்டவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

English summary

With the current global recession, many companies are actively laying off employees. Why is notice period important at this time? How to overcome it? It is necessary for everyone to know about it.