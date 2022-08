துரோகத்துக்கு அர்த்தம் என்ன? முட்டி போட்டு முதல்வரான எடப்பாடி! டிடிவி முன்னாள் கொதித்த சிஆர் சரஸ்வதி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அமமுக பொதுக்குழுவில் பேசிய முன்னாள் அதிமுக நிர்வாகியும் நடிகையுமான சி.ஆர்.சரஸ்வதி, துரோகம் என்ற சொல் உலகில் இருக்கும்வரை, முட்டிபோட்டு முதலமைச்சரான எடப்பாடியை மறக்க முடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமியை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ வாரு வெங்கடாசலபதி திருமண மண்டபத்தில் அமமுக பொதுக்‍குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.

பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனுக்‍கு, வழி நெடுகிலும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்‍கப்பட்டது.

யாருக்காகவோ எதற்காகவோ வானகரத்தில் பொதுக்குழு கூட்டப்படவில்ல; அமமுக பொதுக்குழுவுக்கு டிடிவி அழைப்பு

