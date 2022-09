நண்பனை கொலை செய்த டிரைவர்! உடலுடன் இரு நாள்.. ஒரே அறையில் இப்படியா? தலைசுற்றிப் போன போலீஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அருகே திருவேற்காட்டில் குடிபோதையில் நண்பரை சுத்தியால் அடித்து கொலை செய்த நபர் போலீசில் சரண் அடைந்துள்ள நிலையில், கொலை செய்துவிட்டு இறந்தவரின் உடலுடன் இரண்டு நாட்கள் அறையில் இருந்ததால் தகவலால் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

திருவேற்காடு, ஜெ.ஜெ.நகரை சேர்ந்தவர் முருகன்(42), ஆட்டோ டிரைவரான இவர் இன்று அம்பத்தூர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைய சென்றார்.

குடிபோதையில் இருந்த அவரை அங்கு பணியில் இருந்து அம்பத்தூர் போலீசார் போலீஸ் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரித்த போது தனது நண்பரை குடிபோதையில் சுத்தியலால் திருவேற்காட்டில் அடித்து கொலை செய்து விட்டதாக தெரிவித்தார்.

English summary

The man who beat his friend to death with a hammer in a drunken state near Chennai has surrendered to the police, but the news came as a shock as he was in the room with the body of the deceased for two days after the murder.