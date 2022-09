சாப்பாட்டு ராமன்.. யானை எடுத்த "ரிஸ்க்".. லேசா மிஸ்ஸாகியிருந்தாலும் மொத்த கட்டிடமும் க்ளோஸ் -வீடியோ

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: சமூகவலைத்தளத்தில் வனத்துறை அதிகாரி சுசந்த நந்தா அடிக்கடி வீடியோக்களை பகிர்வதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் அவர் பகிர்ந்துள்ள வீடியோ அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்ட நாள் மற்றும் இடம் குறித்து அவர் எதையும் குறிப்பிடாத நிலையில், பலர் இதனை ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

வீடியோவில் யானை ஒன்று ஒரு கட்டடத்திற்குள் இருந்து லாவகமாக வெளியேறும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

English summary

Forest officer Sushantha Nanda has a habit of sharing videos on social media. Recently, the video shared by him has attracted everyone's attention.While he did not mention anything about the date and place where this video was taken, many people are sharing it. The video shows an elephant gracefully exiting a building.