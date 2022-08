பல நூறு கோடி புழக்கம்.. ஆனாலும் சிக்காத ‘அன்பு’.. ஆவணங்கள் கிடைக்காமல் திணறும் ஐ.டி அதிகாரிகள்?

Chennai

சென்னை : சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் தொடர்புடைய இடங்களில் இன்று 2வது நாளாக வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வரும் நிலையில், ஐடி அதிகாரிகள் எதிர்பார்த்த அளவில் ஆவணங்கள் சிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

சென்னை, மதுரையில் சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் தொடர்புடைய 40-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் நேற்று சோதனை நடத்தினர். இன்றும் இரண்டாவது நாளாக ஐடி ரெய்டு நடந்து வருகிறது.

இந்த ரெய்டில் கணக்கில் வராத ரூ. 13 கோடி ரொக்கப் பணம், தங்க நகைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், பல நூறு கோடி புழங்குவதாக இன்ஃபார்மர்கள் தெரிவித்த தகவலின் பேரில் ரெய்டில் இறங்கிய ஐ.டி.அதிகாரிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அன்புச்செழியன் உள்பட 5 சினிமா தயாரிப்பாளர்களுக்கு சொந்தமான வீடுகளில் 2வது நாளாக வருமான வரி சோதனை

Income tax department is conducting raids today for the 2nd day at places related to cinema financier Anbuchezhiyan. It is said that no major documents were caught in the raid.