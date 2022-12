வாடிக்கையாளர்களை ஆவின் ஏமாற்றக்கூடாது! பச்சை நிற கவர் பாலுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏன்? -அன்புமணி

Chennai

சென்னை: ஆவின் பச்சை உறை பாலுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் வாடிக்கையாளர்களை ஆவின் ஏமாற்றக்கூடாது எனவும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆவின் நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கையால் மக்களுக்கு ஒரு புறம் பாதிப்பும்; மறுபுறம் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு லாபமும் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Anbumani Ramadoss has said that there is a severe shortage of Aavin green pocket milk and that Aavin should not deceive the customers.