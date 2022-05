அதிர்ந்த அரங்கம்! தலைவரானார் அன்புமணி! உற்சாகமான பாட்டாளிகள்! மேடையில் அரங்கேறிய சுவாரசிய நிகழ்வுகள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் இரண்டாவது தலைவராக அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸின் மகனும் இளைஞரணி தலைவராக இருந்த அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இதனையடுத்து அக்கட்சியினர் 15 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக உற்சாக முழக்கமிட்டனர். கூட்டத்தில் சில முக்கிய மற்றும் சுவாரசிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம்!

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் வரும் 28ஆம் தேதி அதாவது சனிக்கிழமையான இன்று காலை 11.00 மணிக்கு சென்னையை அடுத்த திருவேற்காடு பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், பா.ம.க. இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெறும் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு கட்சித் தலைவர் ஜி.கே. மணி தலைமை வகித்தார்

நாளை பாமக பொதுக்குழு..! பாமக தலைவர் 'மாற்றம்’.. தலைவராக ’முன்னேற்றம்’..! சாதிப்பாரா 'அன்புமணி’.!

English summary

Anbumani Ramadoss, the son of the pattali makkal katchi founder Ramdas and a youth leader, has been elected as the second leader of the party.