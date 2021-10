ஹிந்தி முக்கியமான பாடம்.. தமிழ் முக்கியத்துவம் இல்லாத பாடமா ? கொதித்துப் போன அன்புமணி ராமதாஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : 10-ம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வில் இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் பாடங்கள் முதன்மைப் பாடங்களாகவும் (Major Subjects), தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிப் பாடங்கள் முக்கியத்துவம் இல்லாத (Minor Subjects) பாடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு அன்பு மணி ராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நவம்பர் 17-ம் தேதி தொடங்கும் பத்தாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வில் இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பாடங்கள் முதன்மைப் பாடங்களாகவும் (Major Subjects), தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிப் பாடங்கள் முக்கியத்துவம் இல்லாத (Minor Subjects) பாடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பஞ்சாப் அரசு கடும்கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மாநில மொழிகளை அழிக்கும் செயல் என எச்சரித்துள்ளது.

மேலும் சிபிஎஸ்இயின் இந்த செயலுக்கு தமிழகத்திலும் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. 10-ம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வில் தமிழ் உள்ளிட்ட மாநில மொழிப் பாடங்களை சிறுமைப்படுத்துவதா என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

AnbuMani Ramadoss has objected to the declaration of Hindi and English as Major Subjects and State Language Subjects including Tamil as Minor Subjects in the Class 10 CBSE examination.