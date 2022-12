ஸ்கூல் புக்கில் சீட்டுக்கட்டு.. “பிஞ்சு மனசுல நஞ்சு” அந்த பாடத்தை உடனே நீக்குங்க.. அன்புமணி ஆவேசம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சீட்டுக்கட்டு சூதாட்டத்தை ஊக்குவிக்கும் ஆறாம் வகுப்பு பாடத்தை நீக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக அரசு பாடநூல் கழகத்தின் ஆறாம் வகுப்பு கணித பாடப் புத்தகத்தில் சீட்டாட்டத்தை மையப்படுத்தி, முழு எண்கள் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதமே கண்டனம் தெரிவித்தும், இன்னும் நீக்கப்படவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார் அன்புமணி ராமதாஸ்.

ஆன்லைன் சூதாட்டங்களுக்கு எதிராக பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்த நிலையில், தமிழக அரசு ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்ட மசோதா நிறைவேற்றியது. ஆனால், ஆளுநர் அதற்கு இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், மாணவர்களுக்கு சூதாட்டம் குறித்த சிந்தனையைத் தூண்டும் பாடத்தை அனுமதிக்கக் கூடாது; அந்த பாடத்தை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் அன்புமணி ராமதாஸ்.

English summary

PMK president Anbumani Ramadoss has urged that the sixth standard subject which encourages gambling should be removed, thereby stopping the idea of gambling in the minds of students.