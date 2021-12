சென்னை வழியாக ஆந்திரா சென்றவருக்கு ஓமிக்ரான்.. நடந்தது என்ன? அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன? பரபர தகவல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: கென்யாவில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து, அங்கிருந்து திருப்பதி சென்ற பெண்ணுக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த சில வாரங்களாகவே ஓமிக்ரான் கொரோனா தான் உலக நாடுகளைப் புரட்டிப் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அமெரிக்கா, ஐரோப்பா என அனைத்து நாடுகளிலும் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

இதன் காரணமாக வெளிநாடுகளில் இருந்து திரும்பும் பயணிகளுக்கு உலக நாடுகள் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. அதன்படி இந்தியாவிலும் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Andhra Pradesh reported its second positive case of Omicron variant of COVID-19. A 39-year-old woman arrived from Kenya, who landed at Chennai airport on December 10 and travelled to Tirupati by road.