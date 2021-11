மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளுக்கு 18% ஜிஎஸ்டி.. அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அதிரடி அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 16 சேவைகளுக்கு 18% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும் என்று அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் வெங்கடேசன் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் உத்தரவின் அடிப்படையில் சேவை பணிகளுக்கும் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்து உத்தரவிடப்படுகிறது.

