தமிழ்நாட்டுல ஒரு பிராஞ்ச் இருந்துட்டு போகட்டுமேனு கட்சி நடத்தல.. பாஜக கருத்தரங்கில் அண்ணாமலை பரபர!

சென்னை : சென்னையில் பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்வில் பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜகவை போல் கடுமையாக உழைக்கும் கட்சி தமிழகத்தில் எதுவும் இல்லை எனப் பேசியுள்ளார்.

எப்போதும் மக்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்காக பாஜகவினர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றனர். மக்கள் மத்தியில் உணர்வுப் பூர்வமாக இருக்கும் கட்சிதான் வெற்றி பெறும் என்றும் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வலுவாக காலூன்ற வைக்க பல்வேறு வியூகங்களை அமைத்து செயல்படுத்தி வரும் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை அவ்வப்போது கருத்தரங்குகள், கலந்துரையாடல்களை நடத்தி வருகிறார்.

அந்தவகையில், நேற்று நடந்த கருத்தரங்கில், பாஜகவினர் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

பாஜகவிற்கு அறிவு இருக்கிறதா.. ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பிய அறப்போர் இயக்கம்.. அண்ணாமலை சொன்ன பதில்

Speaking at a discussion event held on behalf of BJP, BJP state president Annamalai said that there is no party in Tamil Nadu that works as hard as BJP and BJP members are always running to find solutions to people's problems.