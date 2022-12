உங்க மேலதான் சந்தேகம்.. ஆளுநரை ‘23ஆம் புலிகேசி’னு நினைச்சீங்களா? அண்ணாமலையை வறுத்தெடுக்கும் திமுக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்தபோது, மாநில அரசின் பாதுகாப்பில் குளறுபடி இருந்ததாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டிய நிலையில், அதை 4 மாதம் கழித்து வந்து சொல்லும் உங்கள் மீதுதான் சந்தேகம் வருகிறது என விளாசியுள்ளார் திமுக தலைமைக் கழக வழக்கறிஞர் சூர்யா வெற்றிகொண்டான்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்வுக்காக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பிரதமர் மோடி சென்னை வந்திருந்தபோது, மெட்டல் டிடெக்டர்கள் செயல்படவில்லை என்பதற்கான ஆதாரம் இருப்பதாக குற்றம்சாட்டினார் அண்ணாமலை.

பிரதமர் பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பாக இருக்கும் எஸ்பிஜியை குற்றம்சாட்டாமல், மாநில காவல்துறையை அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டுவதாக திமுகவினர் விமர்சித்தனர். இந்நிலையில், 23ஆம் புலிகேசியாக ஆளுநரை நினைத்துக்கொண்டு புகார் கூறியிருக்கிறார் அண்ணாமலை என விமர்சித்துள்ளார் சூர்யா வெற்றிகொண்டான்.

English summary

When PM Modi came to Tamil Nadu, TN BJP leader Annamalai accused that there was a security lapse. You say this after 4 months, So We should doubt you : DMK lawyer Surya Vetrikondan retaliates annamalai.