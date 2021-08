எஸ்பி வேலுமணி வீட்டில் ரெய்டு.. கசிந்த தகவல்.. யார் அந்த கருப்பு ஆடு.. துறை ரீதியான விசாரணை?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக இருந்தவர் எஸ்.பி.வேலுமணி . இவருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் சோதனை நடத்த திட்டமிட்ட தகவல் முன்கூட்டியே வேலுமணி தரப்புக்கு தெரிந்துவிட்டதாக புகார் எழுந்தது. எப்படி அவருக்கு தெரிந்தது என்பது குறித்து துறை ரீதியாக விசாரணை நடத்தப்படுவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது.

MK Stalin-Kandasamy IPS திடீர் Meeting | SP Velumani | DVAC Raid | Oneindia Tamil

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியின் கோவை சுகுணாபுரம் வீடு உள்பட தமிழகம் முழுவதும் 60 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் கடந்த செவ்வாய்கிழமை சோதனை நடத்தினார்கள். அப்போது வேலுமணி சென்னையில் இருந்தார்.

அதேநேரம் கோவையில் வேலுமணி வீட்டில் சோதனை தொடங்கிய கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிக அளவில் வீட்டு முன்பு குவிந்தார்கள். அத்துடன் கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 10 பேர் அங்கு வந்தனர்.

டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு: எஸ்.பி.வேலுமணி வங்கி கணக்கு, வங்கி லாக்கர்களை முடக்கியது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை

English summary

Has any information been leaked beforehand about the raid at SP Velumani related places? - Information that a departmental inquiry is underway