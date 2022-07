மோடி மட்டுமல்ல.. என்னாலயும் முடியும்! அதிமுகவில் ஸ்டாலின் செய்த சம்பவம்.. சத்தமே இன்றி சவுக்கடி?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் பொதுக்குழு மற்றும் ஒற்றை தலைமை விவகாரங்கள் காரணமாக கடுமையான உட்கட்சி பூசல் நிலவி வருகிறது. எடப்பாடி - ஓபிஎஸ் இடையிலான மோதல் ராயப்பேட்டை அதிமுக அலுவலக கதவுகளை தாண்டி அவ்வை சண்முகம் சாலைக்கு வந்துவிட்டது.

ஜூலை 11ம் தேதி எப்படியாவது அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவியை பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமி தீவிரமாக இருக்கிறார். இன்னொரு பக்கம் ஓ பன்னீர்செல்வமோ.. பொதுக்குழுவை தடுக்க தீவிரமாக சட்ட போராட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அதிமுகவில் நிலவும் இந்த மோதல் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஜூலை 9ம் தேதி நடக்க உள்ள ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட அதிமுக போட்டியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைப்பாளர் - இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கையெழுத்து இல்லாத காரணத்தால் அதிமுக வேட்பாளர்கள் சுயேச்சையாக போட்டியிடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுக ஒற்றைத்தலைமை குஸ்தி.. மீண்டும் கூடும் பொதுக்குழு யாருக்கு சாதகம்?..எண் கணித நிபுணர் கணிப்பு

English summary

Are CM Stalin and DMK behind the two leaves issue in AIADMK between Edappadi and O Panneerselvam? Are CM Stalin and DMK behind the two leaves issue in AIADMK between Edappadi and O Panneerselvam? அதிமுகவில் பொதுக்குழு மற்றும் ஒற்றை தலைமை விவகாரங்கள் காரணமாக கடுமையான உட்கட்சி பூசல் நிலவி வருகிறது.