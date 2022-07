"விடமாட்டோம்".. டென்ஷனில் பாஜக.. மோடி போட்டோ எங்கே.. "மெயின் காரணமே ஸ்டாலின்".. பளிச்னு சொன்ன திமுக

Chennai

சென்னை: பிரதமர் மோடி போட்டோ, செஸ் விளையாட்டு விளம்பரங்களில் இடம்பெறாதது ஏன் என்பது குறித்து திமுக தரப்பில் முக்கிய காரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

Modi Sticker in Chess Olympiad: புறக்கணிக்கப்படுகிறாரா மோடி?

இன்று நடக்க போகும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை உலகமே ஆர்வத்துடன் எதிர்நோக்கி காத்துள்ளது.. எனினும், இது தொடர்பாக வெளியாகி இருந்த விளம்பரங்களில் பிரதமர் மோடியின் படம் இடம்பெறாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

எங்கு திரும்பினாலும், முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டோக்களே இருப்பதை பார்த்து பாஜக கடுப்பாகி விட்டது.. உடனடியாக தங்கள் கண்டனத்தை பதிவு செய்ததுடன், இது தொடர்பாக கேள்வியும் எழுப்பியது.

மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, 'தமிழக அரசு விளம்பர அரசாக செயல்படுவதால், ஒருவரை மட்டும் விளம்பரப்படுத்தி கொள்கிறது.. செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்கள் போட்டோகூட அதில் இல்லை.. பிரதமரின் போட்டாவும் இல்லையே ஏன்? என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

அதுபோலவே, அக்கட்சியின் மாநில துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி, "இது திமுக அரசின் மலிவான, தரம் தாழ்ந்த, வக்கிர மற்றும் குறுகிய மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்துகிறது.. உலகமே போற்றும் பிரதமர் மோடிக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை.. ஆனால், பொறுப்புள்ள முதல்வருக்கு, சர்வதேச அளவில் நடக்கும் விழாவில், பிரதமருக்கு மரியாதை தர வேண்டும் என்ற அடிப்படை நாகரீகம் கூட தெரியவில்லையே என்பது மக்களின் கருத்தாக உள்ளது.. இதுதான் திராவிட மாடலோ" என்று, நாராயணன் திருப்பதி காட்டமாக கேட்டிருந்தார்.

மோடி படத்தை ஒட்டினவங்களை ஏன் கைது செய்யல..? “பாஜக மனசை குளிர வைக்கவா?” - காங்கிரஸ் சரமாரி அட்டாக்!

English summary

Are DMK doing it right and DMK has explained why pm Modi's photo is not in the advertisements பிரதமர் போட்டோ விளம்பரங்களில் ஏன் இல்லை என்று திமுக விளக்கம் தந்துள்ளது