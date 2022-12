"கிருஷ்ணசாமி".. திருமாவளவன் கல்யாணம் பற்றி டாக்டர் ஐயா கேட்டாரே.. அவர் தலைவராக காரணம் யார்: திலகபாமா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பாமகவை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காகவே சில சூழ்ச்சிகள் அரசியல் களத்தில் நடத்தப்படுவதாக, அக்கட்சியின் திலகபாமா பகிரங்க குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். பாமக என்றாலே சாதி ரீதியான அணி திரட்டல்கள் உண்டு என்ற பிம்பத்தையும் கட்டமைத்துவிட்டார்கள் என்றும் அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே அழகாபுரியில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் வெள்ளி விழா மாநாடு சில நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் பாமக மாநில பொருளாளர் திலகபாமா ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோளை விடுத்திருந்தார்..

"வடக்கே வன்னியரும், தெற்கே தேவேந்திரரும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று பேசிய பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் அடையாளமாக இங்கு நான் நிற்கிறேன்.

