"கூமுட்டை".. பழைய நினைப்புடா பேராண்டி.. ஓபிஎஸ்ஸிடம் "அவர்" வரப்போறாரு.. எடப்பாடிக்கு ஷாக் தந்த லீடர்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கூடிய சீக்கிரம், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இருந்து பலரும் ஓபிஎஸ் பக்கம் வர உள்ளதாக, அதிமுக மூத்த தலைவர் மருது அழகுராஜ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு டிவி சேனலுக்கு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரும், சீனியர் தலைவருமான மருது அழகுராஜ் பேட்டி தந்துள்ளார்.. அப்போது, கொடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கில், குற்றவாளிகளை கைது செய்ததே தனது தலைமையிலான அரசுதான் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய கருத்து குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு மருது அழகுராஜ் நீண்ட விளக்கத்தை தந்தார்.. அதன் சுருக்கம்தான் இது..: "கொடநாட்டு பங்களாவில், கடிகாரமும், கரடி பொம்மையும் திருடு போய்விட்டதா? கொடநாட்டில் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேல போக முடியாது.. காலையில் 8 மணிக்கு மேலதான் கொடநாட்டில் இருந்து குன்னூருக்கே வர முடியும்.. அந்த அளவுக்கு பனி இருக்கும்.. சாலைகள் பனியால் மூடியிருக்கும்.

கோமாளி போல் உளறுகிறார்.. பசும்பொன் வந்தால் எதிர்ப்போம்.. எடப்பாடி பழனிசாமி மீது பாயும் புகழேந்தி!

English summary

Are O Panneerselvam supporters with Edappadi Palanisamy and When are they going to join OPS, says Marudhu Azhaguraj