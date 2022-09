"சுப்ரீம் பவர்"..இதை பாருங்க! கோர்டில் எடப்பாடிக்கு கிளாஸ் எடுத்த ஓபிஎஸ்! தீர்ப்பையே புரட்டி போடும்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு முக்கியமான சில வாதங்களை வைத்தது. அவர் வைத்த வாதங்கள் இன்று தீர்ப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஜூலை 11ம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு நடந்தது செல்லாது என்று கடந்த வாரம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. இதை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி மேல்முறையீடு செய்தார்.

இந்த வழக்கில் இரண்டு நீதிபதி இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது. உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் துரைசாமி, சுந்தர் மோகன் ஆகியோர் தீர்ப்பு வழங்குகின்றனர்.

இந்த வழக்கில் கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணை நடைபெற்றது.

கேம் ஓவர்? அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் யாருக்கு வெற்றி? ஓபிஎஸ் vs எடப்பாடி.. இன்று ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு!

