5 ஆண்டுகள்.. முடிவுக்கு வந்த போராட்டம்.. எப்போது அறிக்கையை தாக்கல் செய்கிறது ஆறுமுகசாமி ஆணையம்?

Chennai

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வந்த ஆறுமுகசாமி ஆணையம் ஓரிரு நாளில் விசாரணை அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்காக அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு 14வது முறையாக வழங்கப்பட்ட கால அவகாசம் நிறைவடைய இருக்கிறது.

இந்நிலையில், எய்ம்ஸ் மருத்துவக்குழுவின் ஆய்வு அறிக்கை ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழக முதல்வரிடம் விரிவான விசாரணை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறது ஆறுமுகசாமி ஆணையம்.

இந்த அறிக்கை சுமார் 500 பக்கங்களில் விரிவாக இருக்கும் என்றும், இந்த அறிக்கை, பல்வேறு முக்கிய தகவல்களைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

Arumugasamy Commission, which was investigating the death of former CM Jayalalithaa, is going to submit its detailed investigation report to TN government in few days. The report of AIIMS medical team has been sent to the Arumugasamy Commission.