அபத்தம்..மரியாதையே போச்சே..டிடிவி தினகரன் விளாசல்..ஜெயலலிதா அறையில் ரத்தம் வந்தது எப்படி தெரியுமா?

சென்னை: ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை அரசியல்வாதி எழுதியது போல அபத்தமானதாக உள்ளது என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். ஜெயலலிதாவிற்கு இதயமுடக்கம் ஏற்பட்டதையே மரணம் என்று எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன், ஒருவரின் மரணத்தை பற்றி 48 மணி நேரம் கழித்து கூட மருத்துவர்கள் அறிவிப்பார்கள். அம்மாவின் மரணத்தை 24 மணி நேரம் கழித்து அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதுதான் இயற்கையாக நடந்தது.

இதய முடக்கம் ஏற்பட்டதையே மரணம் என்று எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று தெரியவில்லை. உடனே எப்படி மரணத்தை அறிவிக்க முடியும் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் டிடிவி தினகரன்.

English summary

TTV Dhinakaran said that the Arumugasamy Commission report is as ridiculous as if it was written by a politician. He also questioned how Jayalalitha's cardiac arrest can be taken as her death.