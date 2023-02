உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்.. "எல்லாம் நன்மைக்கே" ஓபிஎஸ் அளித்த பதில் இதுதான்!

எங்களை பொறுத்தவரை எல்லாம் நன்மைக்கே என்று நினைக்கிறோம் என முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளரை அதிமுக பொதுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்யலாம் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ள நிலையில், எங்களை பொறுத்தவரை எல்லாம் நன்மைக்கே என்று நினைக்கிறோம் என முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளரை அதிமுக பொதுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்யலாம் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பி, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல் அளிக்கும் வேட்பாளரை தேர்வு செய்து திங்கட்கிழமை தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்கவும் இபிஎஸ் தரப்பு சார்பில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சற்று பின்னடைவு என்றே அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

“கூலா” இருங்க.. எனக்கு “எண்டே” கிடையாது! மேல இருக்கவங்க பாத்துப்பாங்க - ஆதரவாளர்களை தேற்றும் ஒபிஎஸ்

இந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வம், "எங்களை பொறுத்தவரை எல்லாம் நன்மைக்கே என்று நினைக்கிறோம்" என்று ஒரு வரியில் பதில் அளித்து விட்டு சென்றார்.

English summary

Former Chief Minister O Panneer Selvam has said that while the Supreme Court has said that the Erode East Assembly Constituency by-election candidate can be selected through the AIADMK General Committee, we think everything is for the good.