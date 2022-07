கட்சி பணத்தில் கையாடல் செய்ததாக ஓபிஎஸ்சுக்கு கட்டம் கட்ட ரெடியாகும் எடப்பாடி: அஸ்பயர் சுவாமிநாதன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை மொத்தமாக கட்சியை விட்டு கட்டம் கட்ட முடிவு செய்திருக்கின்றனர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பினர் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஓபிஎஸ் பொருளாளராக இருந்த பொழுது பல முறைகேடுகளையும் கையாடல்களையும் செய்திருக்கிறார் என்று குற்றம் சாட்டி அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்க முடிவு எடுத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஒற்றைத்தலைமை பிரச்சினையால் அதிமுக இரண்டு பட்டு கிடக்கிறது. பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் என்று தனது பக்கம் பெரும் ஆதரவு படையை சேர்த்துக்கொண்டு இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

ஒற்றைத்தலைமை.. சட்டரீதியாக சமாளிக்க வழக்கறிஞர்களுடன் ஓபிஎஸ் ஆலோசனை..பொதுக்குழு நடக்குமா?

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை துரோகி என்று பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டனர் நிர்வாகிகள். அவர் கட்சிக்கு துரோகம் செய்து விட்டார் என்று முன்வைக்கும் கருத்துக்கள் தொண்டர்களிடையே எடுபடவில்லை. பல ஊர்களில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவாக பல போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Aspire Swaminathan Tweet: (அதிமுக முன்னாள் ஐடி விங் நிர்வாகி அஸ்பயர் சுவாமிநாதன்) It has been reported that O. Panneer Selvam has decided to leave the party altogether and Edappadi Palanisamy's party. It has been reported that they have decided to remove him from the party after accusing him of many irregularities and manipulations when he was the treasurer of OPS.