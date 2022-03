காணாமல் போன‌ 'கை'.. அடுத்த தேர்தல்களிலாவது கரைசேருமா - காங்கிரஸ் செய்ய வேண்டியது என்ன?

Chennai

சென்னை: நடந்து முடிந்துள்ள ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்பார்த்ததுபோல் இல்லை. அதனால் காங்கிரஸ் கூடாரமே மிகுந்த சோகத்தில் இருக்கிறது.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர் மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடந்தது. அந்த வாக்குகள் அனைத்தும் இன்று எண்ணப்பட்டு வருகிறது.

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த தேர்தல் பாஜக மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியைத் தவிர வேறு எந்த கட்சிக்கும் கசப்பான அனுபவமாகவே இருக்கிறது.

The results of the five state elections that have taken place are not what the Congress party had hoped for. So the Congress tent itself is in great distress.