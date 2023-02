சென்னையில் 'வள்ளல் ஏடிஎம்'.. பணத்தை வாரி இறைத்த எந்திரம்.. இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்த வாடிக்கையாளர்கள்

சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி ஏடிஎம்மில் கேட்ட தொகையை விட கூடுதலாக ரூ.12 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் வந்துள்ளது.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள ஒரு ஏடிஎம்மில் ரூ 8 ஆயிரம் பணம் எடுத்த வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.20 ஆயிரம் ரூபாயை ஏடிஎம் இயந்திரம் அள்ளிக்கொடுத்தது. இதனால், வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு நிமிடம் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் பணம் எடுக்க இப்போது பெரும்பாலும் வங்கிகளுக்கு நேரடியாக செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

பெரிய அளவிலான தொகையை அதாவது 50 ஆயிரத்திற்கு மேல் எடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டால்தான் வங்கிக்கே நேரடியாக செல்கின்றனர். அதேபோல பணம் டெபாசிட் செய்யவும் வங்கிக்குக் போய் செலான் நிரப்பி கால் கடுக்க நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

English summary

At an ATM in Ambattur, Chennai, a customer who withdrew Rs 8,000 was given Rs 20,000 by the ATM machine. As a result, bank customers were pleasantly surprised for a minute.