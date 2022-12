காரில் ஆண் நண்பருடன் போதையில் வந்த பெண்.. அபராதம் விதித்த போலீசார் மீது தாக்குதல்.. சென்னையில் பரபர

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை நுங்கம்பாக்கம் அருகே மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியது மட்டுமின்றி அபராதம் விதித்த போக்குவரத்து போலீசாரையும் இருவர் தாக்கியுள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் திருத்தப்பட்ட புதிய மோட்டார் வாகன சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய சட்டத்தின் படி போக்குவரத்து விதி மீறல்களுக்கான அபராத தொகை பல மடங்கு உயர்த்தபப்ட்டுள்ளது.

ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்த ஆயிரம் ரூபாய் அபரதம் விதிக்கப்படுகிறது. உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வாகனம் ஓட்டினால் 5 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.

English summary

An incident took place near Nungambakkam in Chennai where two persons not only attacked the traffic police who had issued a fine but also for driving under the influence of alcohol.