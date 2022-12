பாஜக வளர்ச்சியை பார்த்து பயமா இருக்கா? உங்க உருட்டல் மிரட்டலுக்கெல்லாம் அஞ்சமாட்டோம்.. சீறிய பாஜக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முன்னாள் எம்.பியும், பாஜக மாநில துணைத் தலைவருமான சசிகலா வீடு, கார் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி, "திமுகவினர் சசிகலா புஷ்பா வீட்டில் வன்முறை வெறியாட்டம் நடத்தியிருப்பது, பாஜகவின் வளர்ச்சியை கண்டு அஞ்சும் திமுகவின் படபடப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த உருட்டல், மிரட்டல்களுக்கெல்லாம் பாஜக அஞ்சாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் பேசிய தமிழக அமைச்சர் கீதா ஜீவன், "அண்ணாமலை மேடையில் ஏறும் போது நாங்களும் ஏற வேண்டியிருக்கும்" என்று கூறியிருந்தார். இதற்கு எதிர்வினையாற்றும் வகையில் பேசிய சசிகலா புஷ்பா, அமைச்சரை மிரட்டும் வகையில் பேசி இருந்தார்.

சசிகலா புஷ்பாவின் பேச்சைத் தொடர்ந்து, அவரது வீட்டில் தாக்குதல் நடந்துள்ளது. அவரது வீடு, கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டு வீட்டின் ஜன்னல் கண்ணாடிகளும் உடைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு பாஜகவினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

2 இடி.. நெருக்கடி வளையம் அமைத்த எடப்பாடி! அன்று சசிகலா.. இன்று ஓபிஎஸ்! ஆஹா.. அதே மாதிரி சிக்கல்!?

English summary

Condemning the attack on former MP and BJP State Vice President Sasikala's house and car, BJP State Vice President Narayanan Thirupathy said, "DMK's rampage of violence at Sasikala Pushpa house shows the panic of DMK, which fears the growth of BJP."