‛ஒரேபோடு’.. பிரதமர் மோடி பற்றிய பிபிசி ஆவணப்படம்.. பின்னணி இதுதான்.. கொதித்த குஷ்பு.. பரபர ட்விட்

சென்னை: 2022ல் குஜராத்தில் நடந்த கலவரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொடர்புப்படுத்தி பிபிசி சார்பில் ஆவணப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இந்தியா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் ஆவணப்படத்தை நீக்க வேண்டும் என யூடியூப் மற்றும் ட்விட்டருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் கோத்ரா விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றமே பிரதமர் மோடிக்கு க்ளீன்சீட் கொடுத்துள்ள நிலையில் இந்த ஆவணப்படம் வெளியாகி இருப்பதற்கு நடிகை குஷ்பு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அவர் பிபிசியையும், எதிர்க்கட்சியையும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளதோடு, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக பிபிசி 2 பகுதிகளாக ஆவணப்படங்களை தயாரித்துள்ளது. இதில் பிரதமர் மோடி பற்றி எதிர்மறையான கருத்துகள் இருப்பதோடு, கலவரத்துடன் பிரதமர் மோடியை தொடர்புப்படுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

‛‛இந்தியா- மோடிக்கான கேள்விகள்" என்ற தலைப்பில் வெளியான இந்த ஆவண படம் பல்வேறு வலைதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. பிரிட்டன் வாழ் இந்திய வம்சாவளி மக்கள் பலரும் இந்த ஆவண படத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் பல தளங்களில் இருந்து ஆவணப்படங்கள் நீக்கப்பட்டன.

A documentary has been released on behalf of the BBC, contacting Prime Minister Narendra Modi in the riots that took place in Gujarat in 2022. YouTube and Twitter have been ordered to remove the documentary while India is strongly protesting against it. Actress Khushpu has strongly condemned the release of this documentary even though the Supreme Court has given a clean sheet to Prime Minister Modi in the Godhra issue. He also criticized the BBC and the opposition and praised Prime Minister Narendra Modi.