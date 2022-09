41 நாள்.. ‘மொத்தமா முடிஞ்ச்’- எடப்பாடிக்கு எந்தக் காலமும் இல்லை’ குண்டை தூக்கிப் போடும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அவர்களுக்கு இனி பெரிய சிக்கல் காத்திருக்கிறது என்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

ஜூலை 11ல் நடந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில், அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்குள் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த முடிப்பதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றியது எடப்பாடி தரப்பு.

அந்த நான்கு மாத அவகாசம் நவம்பர் 11ஆம் தேதியோடு முடிவடையும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கின் அடுத்த விசாரணை 21ஆம் தேதி தான் நடைபெற இருக்கிறது.

வழக்கு ஒருவேளை அவர்களுக்கு சாதகமாகத் திரும்பினாலும் கூட, 'துக்குழுவில் நிறைவேற்றிய அந்த ஒரு 'தீர்மானம்' காரணமாக, அவர்கள் தேர்தலை அதற்குப் பிறகு நடத்த முடியாது எனக் கூறுகிறார்கள் ஓபிஎஸ் தரப்பினர்.

In July 11 General Committee meeting held by Edappadi Palaniswami, a resolution was passed that the general secretary election would be held in the next four months. The 4 month period ends on November 11. Therefore, by today's order of the Supreme Court, the EPS cannot conduct the election. This has caused a big problem.