உதயநிதி அண்ணா.. பாஜகவிலிருந்து பாசமாக வாழ்த்து! அலிஷா அப்துல்லா போட்ட ட்வீட் -ஆனாலும் ஒரு வருத்தம்பா

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சராக இன்று பதவியேற்ற திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தமிழ்நாடு பாஜகவின் விளையாட்டுப் பிரிவு மாநில செயலாளர் அலிஷா அப்துல்லா வாழ்த்து தெரிவித்து இருக்கிறார்.

சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், திமுக இளைஞரணி மாநில செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்க வேண்டும் என 2021 முதல் அக்கட்சியினர் விருப்பம் தெரிவித்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில்தான் ஆட்சியமைத்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது உதயநிதி ஸ்டாலினை தமிழ்நாட்டின் அமைச்சராக்க சம்மதம் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

அப்படி என்ன வசதிகள் இருக்கு? அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ரெடியான அறையின் சிறப்புகள்! முழுவிபரம்

English summary

BJP Alisha Abdullah wishes Udhayanithi stalin, She tweeted that, "Congratulations on your new ministry Udhayanidhi Stalin Anna. The work is just begun for u. I wish u all the best for developing sports in TN. Unfortunately I couldn’t tag u. You have blocked me"