ட்விஸ்ட்டு.. அடேங்கப்பா! தேமுதிக ரூட்டே வேற.. சிக்னல் காட்டும் பிரேமலதா..! பாஜக பிளான் என்னாகும்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தேமுதிகவை கூட்டணியில் சேர்க்க பாஜக முனைப்பு காட்டி வரும் நிலையில், பிரேமலதாவின் பேச்சு வேறு பக்கம் திரும்பியுள்ளது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

பாஜக தலைமை, 2024 தேர்தலுக்கு வலுவான கூட்டணியை அமைக்கும் முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக சில கட்சிகளின் தலைவர்களை பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்கள் சந்தித்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக, அதிமுகவோடு, அமமுக, தேமுதிகவும் தங்கள் கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என்று பாஜக தலைமை விரும்புகிறது. அதை நோக்கிய நடவடிக்கைகளில் பாஜக ஈடுபட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், தேமுதிக பிரேமலதா விஜயகாந்த்தின் பேச்சுகள் அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு கல்தா கொடுப்பது போல அமைந்துள்ளது பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

திமுக பாணியில் செயல் தலைவர் பதவியை உருவாக்குகிறதா தேமுதிக?.. இனி விஜயகாந்த் இடத்தில் பிரேமலதா?

English summary

While the BJP is trying to include the DMDK in the alliance, Premalatha's speech has taken a different direction and has created a stir in Tamil Nadu politics. Premalatha Vijayakanth, who has been criticizing the AIADMK and the BJP, is taking a soft line with DMK.