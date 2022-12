அமைச்சராகிட்டீங்க! ஏதோ அரசாங்கமே நீங்கன்னு நினைக்காதீங்க.. எங்களிடம் சூப்பர் பவர் இருக்கு.. பாஜக

Chennai

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே நீங்கள்தான் அரசாங்கம் என நினைத்துவிடக் கூடாது. எங்களிடம் அசைக்க முடியாத ஒரு சக்தி இருக்கிறது. அதற்கு பெயர் அண்ணாமலை என பாஜகவின் அமர்பிரசாத் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது: உதயநிதி அவர்களே, நான் அமைச்சர் ஆயிட்டேன், நான் தான் அரசாங்கம்,

நான் நினைத்தால் என்ன வேண்டுமென்றாலும் செய்யலாம் என்று நினைத்து விடக்கூடாது.

எங்களிடம் அசைக்க முடியாத ஒரு சக்தி இருக்கிறது அதற்கு பெயர் தான் "அண்ணாமலை" என தெரிவித்துள்ளார். திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அதன் ஒவ்வொரு அரசியல் மூவ்களையும் பாஜகவின் அண்ணாமலை விமர்சித்த வண்ணம் உள்ளார்.

English summary

BJP Amar Prasad Reddy criticises Udhayanidhi Stalin for becoming minister and the later should not think he is the government.