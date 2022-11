என்ன நடக்கிறது இந்த ஆட்சியில்? "காட்சிகள் மாறும், ஆட்சி மாறும்".. அதிகாரிகளை எச்சரிக்கும் அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : என்ன நடக்கிறது இந்த ஆட்சியில்? கோவில்களை அடுத்து ஆதீனங்களின் மீது ஆசை வலை விரிக்கிறது ஆளும் திமுக ஆட்சி என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தொண்டை மண்டல ஆதீன மடத்தின் 233வது ஆதீனமாக 2021ம் ஆண்டு முதல் ஞானபிரகாச பரமாச்சாரிய தேசிக சுவாமிகள் செயல்பட்டு வந்தார். அவருக்கு உடல் நிலை சரியில்லாதால், மடத்தின் பணி செய்ய இயலாது என பொறுப்புக்களை துறந்துள்ளார்.

இதையடுத்து, மடத்தை நிர்வகிக்க அறநிலையத்துறை சார்பில் பொறுப்பாளராக குமரக்கோட்டம், சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் செயல் அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார். புதிய மடாதிபதியை தேர்வு செய்யும் வரை அவர் பொறுப்பாளராக செயல்படுவார் என அறநிலையத்துறை சமீபத்தில் அறிவித்தது.

காஞ்சிபுரம் தொண்டை மண்டல ஆதீன மடத்திற்கு புதிய மடாதிபதி நியமிக்கும் வரை, அறநிலையத்துறை சார்பில் பொறுப்பாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

BJP state president Annamalai has expressed strong opposition to the appointment of an in-charge on behalf of HRCE department until a new abbot is appointed for the Kanchipuram Thontai Mandala Aadheenam. Annamalai has severely criticized DMK government on this issue.