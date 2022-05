ஸ்டாலின் சப்போர்டுக்கு வந்த துரை வைகோ! அண்ணாமலை அரசியல் செய்கிறார் என்று ஆவேசம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் 31 ஆயிரத்து 500 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உட்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.

விழா மேடையில் பிரதமர் மோடிக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் 5 கோரிக்கைகள் முன் வைத்து பேசினார். மத்திய- மாநில அரசுகள் உறவு, கூட்டாட்சி தத்துவம், திராவிட மாடல் என்றால் என்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பேசினார். மேலும் மத்திய அரசு என குறிப்பிடாமல் பலமுறை ஒன்றிய அரசு என்றே குறிப்பிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

பிரதமர் முன்னால் முதல்வர் அப்படி பேசியதில் தவறேயில்லை! ஸ்டாலினின் துணிச்சலை வரவேற்கும் எஸ்.டி.பி.ஐ!

English summary

The Chief Minister is not talking politics, he is talking about the demands of the Tamils, said MDMK Durai Vaiko. He also accused the Tamil Nadu BJP leader of doing politics.