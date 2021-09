சென்னையில் பாஜக நிர்வாகி அட்டூழியம்.. வயதான பெண்ணின் வீட்டை பிடுங்கி கொண்டு.. வெளியான ஷாக் தகவல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை நீலாங்கரையில் வயதான பெண்ணின் வீட்டை அபகரித்துக்கொண்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக பாஜக நிர்வாகி சிவா அரவிந்த் என்பவரை சென்னை நீலாங்கரை போலீசார் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.

சென்னை பொத்தேரி கிரேட்டர் மான்செஸ்டர் தெருவில் வசிப்பவர் லீனா பெர்ணாண்டஸ் (வயது 55). இவருக்கு சொந்தமாக சென்னை நீலாங்கரையில் வீடு உள்ளது.

அவருக்கு சொந்தமான வீட்டினை பாஜகவைச் சேர்ந்த நிர்வாகி சிவா அரவிந்த் என்பவர் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளது புகார் எழுந்தது. இதுபற்றி லீனா பெர்ணாண்டஸ் சென்னை காவல் ஆணையர் ஆலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.

பாருங்க கொடுமையை.. ராத்திரி நேரத்தில் பறந்த தண்ணீர் சொம்பு, குழம்பு வாளி.. ஹோட்டல் வீடியோ பரபரப்பு

English summary

Chennai Neelankarai police have registered a case under 3 Sections and arrested BJP executive Siva Aravind for robbing the house of an elderly woman in Neelankarai and threatening to kill her.