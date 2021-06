நீட் தேர்வு பாதிப்பு.. நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் குழு அமைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து பாஜக வழக்கு

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை :நீட் தேர்வு பாதிப்புகளை ஆராய நீதிபதி ஏ.கே.ராஜன் குழு அமைத்ததற்கான அரசாணையை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பாஜக வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து மருத்துவக்கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை 'நீட்' நுழைவுத்தேர்வு மூலம் நடத்தப்படுகிறது இந்த தேர்வுக்கு தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு உள்ளது.

மாணவர்கள் 12 வருடம் படித்து அதில் பெரும் மதிப்பெண்களை திறமையின் அளவுகோளாக கருதாமல் நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு வைப்பது, நீட் கோச்சிங் மையங்களுக்குகே சாதகம் என்று கூறி எதிர்ப்பு உள்ளது. வசதியானர்வர்கள் மட்டுமே நீட் கோச்சிங் செல்ல முடியும் என்பதுடன், அவர்களே மருத்துவர்கள் ஆகும் நிலை உள்ளது என்றும், இந்த முறை கிராமப்புற மாணவர்களை கடுமையாக பாதிக்கும் என்று தமிழகத்தில் எதிர்ப்பு உள்ளது.

English summary

The BJP has filed a case in the Chennai High Court challenging the order of Justice AK Rajan panel setup by govt to examine the implications of NEET examination.