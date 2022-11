அலைய விட்டாங்கல்ல.. பேசாமலேயே இருப்போம்ணே! ஓடி வந்த ஓபிஎஸ்! அமைதி காக்கும் எடப்பாடி! கடுப்பான பாஜக?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மெகா கூட்டணி, ஆளுநர் ரவி விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜக தரப்புக்கு ஆதரவு அளிக்காமல் ஒதுங்கியே இருக்கும் நிலையில் அவர் மீது பாஜக தலைவர்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஆளுநருக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் முதல் ஆளாக வந்து ஆதரவு தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பால் விலை உயர்வு, கோவை குண்டுவெடிப்பு, நீட் தேர்வு விவகாரம் உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகள் தமிழகத்தில் இருந்தாலும் ஆளுங்கட்சியான திமுகவையும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளையும் ஆளுநர் ரவி தொடர்பான விவகாரங்களை தூங்கவிடாமல் செய்கிறது.

தமிழக ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி பொறுப்பேற்றதிலிருந்து திமுகவுக்கும் ஆளுநர் மாளிகைக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் தான். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை ஆளுநர் மதிக்காமல் செயல்படுவதாக திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

பிரதமர் மோடி நவ.11-ல் தமிழகம் வருகை! காந்தி கிராம விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநர் ரவி பங்கேற்பு!

English summary

It has been reported that the BJP leaders are dissatisfied with Edappadi Palaniswami, who is staying away from supporting the BJP side in issues such as the mega alliance and the Governor Ravi issue. At the same time, O Panneerselvam was the first person to show his support to the governor.