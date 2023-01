அமைச்சர் ‘அல்லேலுயா பாபு’ கோவில் நிர்வாகத்தை சீண்டாமல் சும்மா இருந்தால் நல்லது.. கொந்தளித்த எச்.ராஜா

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : "இந்து விரோத அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய அறநிலையத்துறைக்கு அமைச்சராக இருப்பது அல்லேலுயா பாபு, அவரும் இந்து இல்லை. அமைச்சர் அல்லேலுயா பாபுவான சேகர்பாபு, சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு ஏதாவது இடையூறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்." என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு தேவையில்லாத இடையூறுகளை இந்துசமய அறநிலையத்துறையினர் அளிப்பதாக பாஜக மூத்த நிர்வாகி எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் ஆருத்ரா தரிசன விழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்க தனது குடும்பத்துடன் வந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, சாமி தரிசனத்துக்குப் பின் அன்னதானத்தை துவக்கி வைத்தார்.

சிதம்பரம் நடராஜன் கோயில்.. அரசுக்கு கையகப்படுத்தும் எண்ணமில்லை.. அமைச்சர் சேகர்பாபு ஓபன் டாக்!

English summary

“Hallelujah Babu is a minister for HRCE which is an anti-Hindu organization. Minister Sekarbabu is doing something to disturb the administration of Chidambaram Natarajar Temple.” Senior BJP leader H.Raja criticized.