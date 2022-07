கருணாநிதி இருந்தவரை நம்பர் ஒன்.. அப்புறம் கால் தூசு.. என்ன பாவம் பண்ணேன்? - வெடித்த வி.பி.துரைசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கருணாநிதி மறைவுக்குப் பிறகு, திமுக தன்னை கால் தூசிக்கு தள்ளிவிட்டதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார் பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் வி.பி.துரைசாமி.

தி.மு.கவில் சமூக நீதி என்பது பேச்சில் மட்டுமே உள்ளது என்றும் பட்டியலின மற்றும் ஆதிதிராவிடர்களுக்கு என திமுகவில் சில துறைகளை மட்டுமே வழங்க வேண்டும் என பட்டியலிட்டு வைத்துள்ளனர் என்றும் விபி துரைசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், பட்டியலினத்தவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அண்ணாமலையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனப் பேசியுள்ளார் வி.பி.துரைசாமி.

ப.சிதம்பரம் அறிவாளி.. ஆனா கொஞ்ச நாளா ஒரு மாதிரி.. அக்னிபாத் விஷயத்தால் பொங்கிய வி.பி.துரைசாமி!

English summary

As long as Karunanidhi was alive, I was number one. After that Maharasan was gone, respect was gone : BJP Vice President VP Duraisamy