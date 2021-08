"முன்னோர்.." பிடிஆர் பட்ஜெட்டை கிண்டல் செய்த வானதி சீனிவாசன்.. வந்து குவியும் கமெண்ட்கள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் இன்று நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் குறித்து, பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் கிண்டலாக டுவிட்டரில் பதிவு செய்துள்ளார். ஆனால் நெட்டிசன்கள் அவரிடம் பதில் கேள்வி கேட்டு கேள்விக் கணைகளால் துளைத்தெடுத்து வருகிறார்கள்.

தமிழக அரசின் 2021-22 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் இன்று நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனால் சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த பட்ஜெட்டில் பெட்ரோல் மீதான வரியை 3 ரூபாய் குறைப்பது, அரசு பெண் ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு 12 மாதங்களாக அதிகரிப்பது போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை நிதி அமைச்சர் அறிவித்தார்.

English summary

Vanathi Srinivasan vs PTR Palanivel Thiagarajan: BJP MLA Vanathi Srinivasan has taken to Twitter to mock the budget presented by Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan in the Tamil Nadu Assembly today. But Netizens have been questioning him and piercing him with questions.