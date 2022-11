அருவருப்பா பேசுனா அனுமதி.. ஒழுக்கத்தை போதிக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி இல்லையா? பொங்கிய பாஜக!

Chennai

சென்னை : அருவருப்பாக பேசுவோர் கூட்டம் நடத்த அனுமதிக்கும் காவல்துறை, ஒழுக்கம், கட்டுப்பாட்டை போதிக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்தின் பேரணியை அனுமதிக்க மறுப்பது ஏன்? என பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நிபந்தனைகள் காரணமாக இன்று நடக்க இருந்த அணிவகுப்பு ஊர்வலத்தை ஒத்தி வைப்பதாக ஆர்.எஸ்.எஸ் அறிவித்த நிலையில், நாராயணன் திருப்பதி, தமிழக போலீசாருக்கு சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் 50க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி ஆர்.எஸ்.எஸ் சார்பில் ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி கோரி டி.ஜி.பி உள்ளிட்டோரிடம் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

ஆர்.எஸ்.எஸ் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

