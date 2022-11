காறி துப்பினாலும் துடைத்துக் கொண்டு ‘சிறுமதியாளன்’.. நாஞ்சில் சம்பத்தை அட்டாக் செய்த பாஜக நாராயணன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நான் இருக்கிற இடத்திற்கு தான் இதுவரை வெற்றி வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என நாஞ்சில் சம்பத் பேசியதை பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

மதிமுகவில் இருந்து அதிமுக சென்று, தற்போது திமுக மேடைகளில் பேசி வரும் நாஞ்சில் சம்பத், பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசி வருகிறார். இந்நிலையில், திரைப்பட விழா ஒன்றில் பேசும்போது நான் இருக்கிற இடத்திற்கு தான் இதுவரை வெற்றி வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்தார்.

அப்படி பேசியதற்காகத்தான் பாய்ந்து தாக்கியிருக்கிறார் பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி. காறி துப்பினாலும் துடைத்துக் கொண்டு இன்னோவா காரை அடைவது தான் வெற்றி என்று அலையும் சிறு மதியாளனின் வெட்டிப் பேச்சு என்று அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

சீனுக்கு வந்த நாஞ்சில் சம்பத்.. வேலி தாண்டும் “வெள்ளாடு”! கோவை கார் வெடிப்பு பற்றி ட்வீட் - யாரது?

English summary

BJP State Vice President Narayanan Thirupathy has severely criticized Nanjil Sampath's statement that success has come only to where I am.