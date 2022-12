ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்! பல்ப் வாங்கிய ஓபிஎஸ்! எடப்பாடிக்கு டபுள் ட்ரிட்! திமுகவை மிரட்டுகிறதா பாஜக?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் வெற்றி மேல் வெற்றியாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு சாதகமான சம்பவங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்று அங்கீகாரத்தை மத்திய அரசு வழங்கி இருப்பதால் அந்த அணியினர் உற்சாகமடைந்திருக்கிறார்கள். மேலும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மூலம் திமுகவுக்கும் மறைமுக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு இருப்பதாக கூறுகின்றனர் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தங்கள் தான் தலைமை என எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் கட்சியின் தலைமை பதவியை கைப்பற்ற முட்டி மோதி வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே அதிமுக ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் முதலில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தது. அதன் பின்னர் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கியது.

விறகு விற்று தாய் படிக்க வைத்தார்! பெங்களூர் புத்தக திருவிழாவில் ராம்பிரசாத் மனோகர் ஐஏஎஸ் பேச்சு!

English summary

The team members are excited because the central government has given recognition to Edappadi Palaniswami as the general secretary of the AIADMK while the positive events are taking place in the AIADMK single leadership issue. Senior AIADMK officials say that DMK has also been given an indirect warning by the same election in one country.