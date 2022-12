கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட ரெடியான பாஜக! ‘பொங்கலோ பொங்கல்’ 1300 இடங்களில் பிளான்! டார்கெட்டை பிடிக்க வேகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டைக் குறிவைத்து அதிரடி திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது பாஜக. தமிழகம் முழுவதும் 1,300 மண்டலங்களில் பொங்கல் விழாவைக் கொண்டாட, தமிழக பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும், வரும் 18ஆம் தேதி, சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரிக்கு எதிரில் உள்ள மைதானத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகளிலும் இறங்கியுள்ளது தமிழக பாஜக.

தமிழ்நாட்டில் தாமரையை மலர வைக்கும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே, பொங்கல் விழாவை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளது பாஜக.

Tamil Nadu BJP plans to celebrate Pongal festival in 1,300 mandals across Tamil Nadu. Also, BJP has started preparations to celebrate the Christmas festival on Dec 18th at Chennai.