ஸ்டாலினே “அருள் தந்தை”.. ஆலய பாபுவா? “அல்லேலூயா” பாபுவா? சென்னை பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன் கேள்வி

சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணின் செயலாளரும் தமிழ்நாடு விளையாட்டுத் துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்ட திமுகவின் கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவில் பேசிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு கிறிஸ்துவர்களின் முழக்கமான அல்லேலூயா என்று மூன்று முறை முழக்கமிட்டு உரையை நிறைவு செய்தார். இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து உள்ள சென்னை மாநகராட்சி காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் உமா ஆனந்தன் விமர்சித்து உள்ளார்.

சென்னை பிராட்வே பிரகாசம் சாலையில் அமைந்து இருக்கும் டான் பாஸ்கோ பள்ளி வளாகத்தில் திமுக சார்பில் கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா 2022 ஆம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது.

இதில் தமிழ்நாடு இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு, சென்னை மேயர் பிரியா ராஜன் சட்டமன்ற உறுப்பினர், பாதிரியார்கள் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டார்கள்.

Minister Shekhar Babu ended his speech by chanting the Christian slogan of Halleluia three times while speaking at DMK's Christmas function in Chennai, which was attended by DMK Youth Secretary and Tamil Nadu Sports Minister Udhayanidhi Stalin. Chennai BJP Councilor Uma Anandan has criticized this sekar babu.