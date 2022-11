39 சீட் பாஜக தான்.. காத்து எங்க பக்கம்.. கிரவுண்ட்ல நிக்கிறது நாங்க.. ஒரேயடியாக வெடி வீசிய அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் பாஜக 25 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்று கூறுவதை அதிகம் என்கிறார்கள். ஆனால், கள நிலவரம் மாறி வருகிறது. உண்மையில், 39 தொகுதிகளில் பாஜக வெல்லும் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

2024ல் நடைபெற இருக்கும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலைக் குறிவைத்து, தேர்தல் பணிகளை ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது பாஜக. தமிழகம் முழுவதும் பூத் கமிட்டி லெவலில் பொறுப்பாளர்களை நியமித்து வேகம் காட்டி வருகிறது.

இந்த முறை தமிழ்நாட்டில் கணிசமான தொகுதிகளை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்பது பாஜகவின் திட்டமாக இருக்கிறது. இதற்காக, அதிமுக கூட்டணியில் அதிக சீட்களையும் பெற பாஜக முயற்சிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

என்னா வேகம்? சீட் ஷேரிங்கே நடக்குதாம்.. டெல்லி போன டாப் தலைகள்.. பாஜக கேட்ட 'நம்பர்’.. ஷாக் ஈபிஎஸ்!

English summary

Many asking that How BJP will win 25 constituencies in Tamil Nadu. However, the ground situation is changing. In fact, We should said BJP will win in 39 constituencies :BJP state president Annamalai